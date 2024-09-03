В Харьковской области бушует масштабный лесной пожар: власти эвакуировали село

К ликвидации пожара привлекли 77 единиц техники и 275 спасателей из нескольких областей Украины

Лесной пожар (Иллюстративное фото: Устойчивое развитие)

В Харьковской области эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Пожар возник 2 сентября в Оскольской общине Изюмского района. Леса горят на площади около 1200 гектаров и огонь уже дошел до села Студенок, поэтому было решено эвакуировать местных жителей.

Синегубов сообщил, что оттуда вывезли около 200 человек, часть из которых уехала на собственном транспорте.

На утро 3 сентября для борьбы с пожаром привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего работают 77 единиц техники и 275 спасателей.

Синегубов также отметил, что из-за пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь.

Из-за российского авиаудара по Сумам 30 августа 2024 года были ранены девять человек, возник масштабный пожар. Из-за задымления власти просили жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до устранения последствий атаки.

В тот же день в Чернигове возник смог из-за пожара на торфяниках в пограничье, где проходят обстрелы. Спасатели долго не могли потушить пожар.

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