В Харьковской области бушует масштабный лесной пожар: власти эвакуировали село
В Харьковской области эвакуировали жителей села Студенок из-за масштабного лесного пожара. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Пожар возник 2 сентября в Оскольской общине Изюмского района. Леса горят на площади около 1200 гектаров и огонь уже дошел до села Студенок, поэтому было решено эвакуировать местных жителей.
Синегубов сообщил, что оттуда вывезли около 200 человек, часть из которых уехала на собственном транспорте.
На утро 3 сентября для борьбы с пожаром привлекли дополнительные силы ГСЧС из Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего работают 77 единиц техники и 275 спасателей.
Синегубов также отметил, что из-за пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Они получают медицинскую помощь.
- Из-за российского авиаудара по Сумам 30 августа 2024 года были ранены девять человек, возник масштабный пожар. Из-за задымления власти просили жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до устранения последствий атаки.
- В тот же день в Чернигове возник смог из-за пожара на торфяниках в пограничье, где проходят обстрелы. Спасатели долго не могли потушить пожар.
Смотрите также: В Днепре ударом РФ повреждены предприятие и детсад, в Запорожье — отель: фото