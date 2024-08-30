В Чернигове смог из-за пожара на торфяниках в приграничье – там идут обстрелы

Сейчас сотрудники ГСЧС не могут потушить пламя

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Чернигове смог из-за пожара на торфяниках в пограничной зоне, там идут обстрелы, сейчас спасатели не могут потушить пожар. Об этом сообщил заместитель директора департамента гражданской защиты и оборонной работы обладминистрации Станислав Юрченко в комментарии Суспильному.

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В Чернигове смог, вызванный пожарами на торфяниках в приграничной Сновской общине – в трех километрах от границы с РФ идут обстрелы, и оттуда идет задымление, пояснил чиновник.

На этой территории болотистая местность, сейчас сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не могут потушить пожар, добавил Юрченко.

Сновская община на севере граничит с Брянской областью РФ:

Карта: Deepstate

Из-за российского авиаудара по Сумам ранены девять человек, продолжается ликвидация последствий пожара. Из-за задымления власти попросили жителей Сум плотно закрыть окна и не выходить из дома до устранения последствий атаки.

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