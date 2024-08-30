Зараз співробітники ДСНС не можуть загасити полум'я

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Чернігові смог через пожежу на торф'яниках у прикордонні, там йдуть обстріли, зараз рятувальники не можуть загасити пожежу. Про це повідомив заступник директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи обладміністрації Станіслав Юрченко в коментарі Суспільному.

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У Чернігові смог, викликаний пожежами на торф'яниках у прикордонній Сновській громаді – за три кілометри від кордону з РФ йдуть обстріли, й звідти іде задимлення, пояснив посадовець.

На цій території болотиста місцевість, зараз співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій не можуть загасити пожежу, додав Юрченко.

Сновська громада на півночі межує з Брянською областю РФ:

Мапа: Deepstate

Через російський авіаудар по Сумах поранено дев'ятьох людей, триває ліквідація наслідків пожежі. Через задимлення влада попросила жителів Сум щільно зачинити вікна та не виходити з дому до усунення наслідків атаки.

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