У Харківській області вирує масштабна лісова пожежа: влада евакуювала село
У Харківській області евакуювали жителів села Студенок через масштабну лісову пожежу. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Пожежа виникла 2 вересня в Оскільській громаді Ізюмського району. Ліси горять на площі близько 1200 гектарів, і вогонь вже дійшов до села Студенок, тому було вирішено евакуювати місцевих жителів.
Синєгубов повідомив, що звідти вивезли близько 200 осіб, частина з яких поїхала власним транспортом.
Станом на ранок 3 вересня для боротьби з пожежею залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом працюють 77 одиниць техніки та 275 рятувальників.
Синєгубов також зазначив, що через пожежу постраждали двоє людей: місцева жителька та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.
- Через російський авіаудар по Сумах 30 серпня 2024 року було поранено дев'ятьох людей, виникла масштабна пожежа. Через задимлення влада просила жителів Сум щільно зачинити вікна та не виходити з дому до усунення наслідків атаки.
- Того самого дня у Чернігові виник смог через пожежу на торф'яниках у прикордонні, де відбуваються обстріли. Рятувальники довго не могли загасити пожежу.
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