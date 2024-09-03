У Харківській області вирує масштабна лісова пожежа: влада евакуювала село

До ліквідації пожежі залучили 77 одиниць техніки та 275 рятувальників з кількох областей України

Лісова пожежа (Ілюстративне фото: Сталий розвиток)

У Харківській області евакуювали жителів села Студенок через масштабну лісову пожежу. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Пожежа виникла 2 вересня в Оскільській громаді Ізюмського району. Ліси горять на площі близько 1200 гектарів, і вогонь вже дійшов до села Студенок, тому було вирішено евакуювати місцевих жителів.

Синєгубов повідомив, що звідти вивезли близько 200 осіб, частина з яких поїхала власним транспортом.

Станом на ранок 3 вересня для боротьби з пожежею залучили додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Загалом працюють 77 одиниць техніки та 275 рятувальників.

Синєгубов також зазначив, що через пожежу постраждали двоє людей: місцева жителька та співробітник ДСНС. Вони отримують медичну допомогу.

Через російський авіаудар по Сумах 30 серпня 2024 року було поранено дев'ятьох людей, виникла масштабна пожежа. Через задимлення влада просила жителів Сум щільно зачинити вікна та не виходити з дому до усунення наслідків атаки.

Того самого дня у Чернігові виник смог через пожежу на торф'яниках у прикордонні, де відбуваються обстріли. Рятувальники довго не могли загасити пожежу.

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