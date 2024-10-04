На нефтебазе под Пермью в России горят цистерны с топливом – видео

Как заявляют в РФ, пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью

Пожар на нефтебазе (Фото: скриншот видео)

В Пермском крае России случился крупный пожар на территории частной нефтебазы. Горят цистерны с топливом на площади 10 000 "квадратов", сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ и показали кадры возгорания.

Пожар в промзоне деревни Осенцы начался ночью 4 октября, но причины его не сообщают. По заявлению российский спасателей, огонь удалось локализовать в 05:37, не допустив перехода огня на частные жилые дома и сухую траву. Ликвидация еще продолжается.

Для тушения пожара привлечены 60 спасателей и 19 единиц техники. Информации о пострадавших нет, причины пожара неизвестны.

Этой ночью загорелась нефтебаза и в Воронежской области РФ. По заявлениям губернатора, БпЛА якобы был сбит и упал на пустую цистерну из-под топлива, которая загорелась.