На нефтебазе под Пермью в России горят цистерны с топливом – видео
В Пермском крае России случился крупный пожар на территории частной нефтебазы. Горят цистерны с топливом на площади 10 000 "квадратов", сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ и показали кадры возгорания.
Пожар в промзоне деревни Осенцы начался ночью 4 октября, но причины его не сообщают. По заявлению российский спасателей, огонь удалось локализовать в 05:37, не допустив перехода огня на частные жилые дома и сухую траву. Ликвидация еще продолжается.
Для тушения пожара привлечены 60 спасателей и 19 единиц техники. Информации о пострадавших нет, причины пожара неизвестны.
Этой ночью загорелась нефтебаза и в Воронежской области РФ. По заявлениям губернатора, БпЛА якобы был сбит и упал на пустую цистерну из-под топлива, которая загорелась.
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