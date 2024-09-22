Разведка Эстонии: Из-за удара по складу в Торопцах Россия потеряла снарядов на 2-3 месяца

Антс Кивисельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

В результате атаки украинских беспилотников на военный склад в Торопке Тверской области Россия потеряла запас боеприпасов, рассчитанный на 2-3 месяца. Об этом сообщил глава Центра разведки Эстонии, полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

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Он отметил, что дополнительные боеприпасы были перевезены на склад незадолго до атаки и хранились на улице, а не в помещении. В результате удара было уничтожено около 750 000 боеприпасов общим весом 30 000 тонн.

По оценкам эстонской разведки, Россия тратит около 10 000 боеприпасов еженедельно, что означает, что этот запас был достаточным для 2-3 месяцев.

Ранее стало известно, что удар по складу БК нанес взрыв мощью землетрясения. Толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в состав военных.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

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