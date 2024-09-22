Розвідка Естонії: Через удар по складу в Торопці Росія втратила снарядів на два-три місяці

Антс Ківісельг (Фото: Priit Mürk/ERR)

Унаслідок атаки українських безпілотників на військовий склад у Торопці Тверської області Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на два-три місяці. Про це повідомив очільник Центру розвідки Естонії, полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

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Він зазначив, що додаткові боєприпаси були перевезені на склад незадовго до атаки й зберігалися на вулиці, а не в приміщенні. Внаслідок удару було знищено близько 750 000 боєприпасів загальною вагою 30 000 тонн.

За оцінками естонської розвідки, Росія витрачає приблизно 10 000 боєприпасів щотижня, що означає, що цей запас був достатнім для двох-трьох місяців.

Раніше стало відомо, що удар по складу БК спричинив вибух потужністю землетрусу. Поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад військових.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

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