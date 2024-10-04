В России пожаловались на атаку дронов и пожар на нефтебазе под Воронежем – видео
Появилась информация, что в Воронежской области ночью 4 октября неизвестные летательные аппараты атаковали нефтебазу, начался пожар. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что к атаке якобы причастна украинская сторона.
Сначала в местных Telegram-каналах появились видео пожара в Аннинском районе Воронежской области. Голос за кадром сообщил, что якобы горит нефтебаза после "прилета" и, вероятно, магистральные электрические сети (МЭС). На втором видео слышен звук, похожий на пролетающий дрон, а после взрыв.
Губернатор подтвердил, что ночью в области летали БпЛА и они были якобы украинскими. По его словам, средства радиоэлектронной борьбы подавили дроны и один из них упал на территорию нефтебазы, где загорелась пустая цистерна. Пострадавших, по его словам, нет, на месте пожара работают спасатели.
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