Появились спутниковые снимки второго склада под Торопцом после украинского удара

Собеседник LIGA.net в СБУ сообщал, что под Торопцом 21 сентября дроны спецслужбы поразили арсенал с артиллерийскими боеприпасами и ракетами

Фото: Telegram Радио Свобода

Появились спутниковые снимки второго пораженного Украиной российского склада боеприпасов под Торопцом в Тверской области после удара 21 сентября. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба Радио Свобода.

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Сделанные утром 22 сентября фото показывают последствия удара украинских дронов на 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в поселке Октябрьский.

Так, в северной части арсенала видны значительные разрушения мест хранения боеприпасов, на юге объекта степень разрушений различить сложнее – мешают задымление и тени.

Фото: Telegram Радио Свобода

Фото: Telegram Радио Свобода

Фото: Telegram Радио Свобода

Фото: Telegram Радио Свобода

Ранее, 21 сентября, собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что дроны ведомства поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер" и "Точка-У". Также он добавил, что беспилотники ведомства ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области.

За несколько дней до этого, 18 сентября, Силы обороны уже били по другому складу в Тверской области под Торопцом – собеседник LIGA.net в СБУ сообщил об уничтожении объекта россиян. По его словам, это была совместная операция спецслужбы, Главного управления разведки и Сил специальных операций, а, в частности, на пораженном арсенале хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Спутниковый снимок показывал масштабное задымление на территории воинской части №11777, отвечающей за склад Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны. А еще удар по этому арсеналу вызвал взрыв мощностью землетрясения – толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.

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21 сентября Генштаб ВСУ подтвердил: Силы обороны поразили два военных арсенала РФ в Краснодарском крае и Тверской области. По его данным, в момент удара в Тихорецке находился очередной эшелон, который доставил не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

Впоследствии появился спутниковый снимок из Тихорецка: пылало на складе и рядом с аэродромом.

Эстонская разведка заявила, что в результате атаки украинских беспилотников на военный склад в Торопце 18 сентября Россия потеряла запас боеприпасов, рассчитанный на два-три месяца.

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