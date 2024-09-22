З'явилися супутникові знімки другого складу під Торопцем після українського удару – фото
Фото: Telegram Радіо Свобода

З'явилися супутникові знімки другого ураженого Україною російського складу боєприпасів під Торопцем у Тверській області після удару 21 вересня. Відповідні світлини опублікувала російська служба Радіо Свобода.

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Зроблені вранці 22 вересня фото показують наслідки удару українських дронів на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Октябрський.

Так, у північній частині арсеналу видно значні руйнування місць зберігання боєприпасів, на півдні об'єкта ступінь руйнувань розрізнити складніше – заважають задимлення та тіні:

Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода
Фото: Telegram Радіо Свобода

Раніше, 21 вересня, співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що дрони відомства уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У". Також він додав, що безпілотники відомства вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.

За декілька днів до цього, 18 вересня, Сили оборони уже били по іншому складу у Тверській області під Торопцем – співбесідник LIGA.net у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Супутниковий знімок показував масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони. А ще удар по цьому арсеналу спричинив вибух потужністю землетрусу – поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR. 

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