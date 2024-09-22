З'явилися супутникові знімки другого складу під Торопцем після українського удару – фото

Співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомляв, що під Торопцем 21 вересня дрони спецслужби уразили арсенал з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У"

Фото: Telegram Радіо Свобода

З'явилися супутникові знімки другого ураженого Україною російського складу боєприпасів під Торопцем у Тверській області після удару 21 вересня. Відповідні світлини опублікувала російська служба Радіо Свобода.

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Зроблені вранці 22 вересня фото показують наслідки удару українських дронів на 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у селищі Октябрський.

Так, у північній частині арсеналу видно значні руйнування місць зберігання боєприпасів, на півдні об'єкта ступінь руйнувань розрізнити складніше – заважають задимлення та тіні:

Фото: Telegram Радіо Свобода

Фото: Telegram Радіо Свобода

Фото: Telegram Радіо Свобода

Фото: Telegram Радіо Свобода

Раніше, 21 вересня, співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що дрони відомства уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У". Також він додав, що безпілотники відомства вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.

За декілька днів до цього, 18 вересня, Сили оборони уже били по іншому складу у Тверській області під Торопцем – співбесідник LIGA.net у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

Супутниковий знімок показував масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони. А ще удар по цьому арсеналу спричинив вибух потужністю землетрусу – поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.

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21 вересня Генштаб ЗСУ підтверджував: Сили оборони уразили два військові арсенали РФ у Краснодарському краї та Тверській області. За його даними, у момент удару у Тихорецьку перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

Згодом з'явився супутниковий знімок з Тихорецька: палало на складі та поряд з аеродромом.

Естонська розвідка заявила, що унаслідок атаки українських безпілотників на військовий склад у Торопці 18 вересня Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на два-три місяці.

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