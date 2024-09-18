З'явилися супутникові знімки ураженого складу в Торопці – видно масштабне задимлення

Раніше співрозмовник LIGA.net повідомив про успішну операцію СБУ, ГУР та ССО

Вибухи у Тверській області (Фото: ресурс окупантів)

З'явилися супутникові знімки ураженого Силами оборони російського складу у Торопці Тверської області, де зберігалися ракети, керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси. Світлини від компанії Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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Фото зроблені 18 вересня, об 11:30 за місцевим часом (такий же, як у Києві).

На кадрах видно масштабне задимлення на території військової частини №11777 – вона відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління російського Міністерства оборони:

Фото: Telegram Схеми

Фото: Telegram Схеми

Раніше співрозмовник LIGA.net в Службі безпеки України повідомив, що Сили оборони знищили вищезгаданий склад у Тверській області. За його словами, це була спільна операція СБУ, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій.

Зокрема, на ураженому складі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", КАБи та артилерійські снаряди.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад військових.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

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