Появились спутниковые снимки пораженного склада в Торопце – видно масштабное задымление
Появились спутниковые снимки пораженного Силами обороны российского склада в Торопце Тверской области, где хранились ракеты, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Фотографии от компании Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Фото сделаны 18 сентября, в 11:30 по местному времени (такое же, как в Киеве).
На кадрах видно масштабное задымление на территории воинской части №11777 – она отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления российского Министерства обороны:
В частности, на пораженном складе хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", КАБы и артиллерийские снаряды.
- В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад военных.
- Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.
Читайте также: ВМС подтвердили уничтожение тонн боеприпасов и инфраструктуры хранилищ на важных складах под Мариуполем