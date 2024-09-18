Появились спутниковые снимки пораженного склада в Торопце – видно масштабное задымление

Ранее собеседник LIGA.net сообщил об успешной операции СБУ, ГУР и ССО

Взрывы в Тверской области (Фото: ресурс оккупантов)

Появились спутниковые снимки пораженного Силами обороны российского склада в Торопце Тверской области, где хранились ракеты, управляемые авиабомбы и артиллерийские боеприпасы. Фотографии от компании Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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Фото сделаны 18 сентября, в 11:30 по местному времени (такое же, как в Киеве).

На кадрах видно масштабное задымление на территории воинской части №11777 – она отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления российского Министерства обороны:

Фото: Telegram Схемы

Фото: Telegram Схемы

Ранее собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что Силы обороны уничтожили вышеупомянутый склад в Тверской области. По его словам, это была общая операция СБУ, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

В частности, на пораженном складе хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", КАБы и артиллерийские снаряды.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад военных.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

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