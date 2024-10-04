У Росії поскаржилися на атаку дронів та пожежу на нафтобазі під Воронежем – відео

Влада регіону заявила, що збитий дрон нібито впав на порожню цистерну без палива

Пожежники РФ (Ілюстративне фото: МНС Росії)

З'явилася інформація, що у Воронезькій області вночі 4 жовтня невідомі літальні апарати атакували нафтобазу, почалася пожежа. Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив, що до атаки нібито причетна українська сторона.

Спершу у місцевих Telegram-каналах з'явились відео пожежі в Аннінському районі Воронезькій області. Голос за кадром повідомив, що нібито горить нафтобаза після "прильоту" і, ймовірно, магістральні електричні мережі (МЕС). На другому відео чути звук, схожий на дрон, що пролітає, а після вибух.

Губернатор підтвердив, що вночі в області літали БпЛА і вони були нібито українськими. За його словами, засоби радіоелектронної боротьби придушили дрони й один із них упав на територію нафтобази, де спалахнула порожня цистерна. Постраждалих, за його словами, немає, на місці пожежі працюють рятувальники.