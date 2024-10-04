Силы обороны поразили российскую базу ГСМ в Воронежской области – Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны поразили базу горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт" в Воронежской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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По его данным, защитники поразили базу ГСМ возле населенного пункта Анна — подтверждено попадание по крайней мере один из вертикальных резервуаров, произошло возгорание.

В районе объекта фиксировалась работа российской противовоздушной обороны, отмечают военные.

Боевая задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Результаты поражения уточняются, заключает Генштаб и добавляет фото пожара:

Фото: Facebook Генеральный штаб ЗСУ

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