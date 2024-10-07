У тимчасово окупованій Феодосії палає нафтобаза після атаки дронів – відео

Нафтобаза, що горить, – АТ "Морський нафтовий термінал". Раніше її вже атакували безпілотники, пишуть пропагандисти країни-агресора

Фото: МНС РФ

Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 7 жовтня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. У мережі з'явилися ролики із масштабним займанням: місцеві стверджують, що це горить нафтобаза після влучання дрона.

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За даними проукраїнського Telegram-каналу Крымский ветер, кілька потужних вибухів пролунало близько 04:30 у Феодосії.

Нафтобаза, що горить, – АТ "Морський нафтовий термінал". Раніше її вже атакували безпілотники, пишуть пропагандисти країни-агресора.

Феодосійський нафтоперевальний термінал є найбільшим об'єктом такого типу в Криму, що займається перевалкою нафтопродуктів, повідомляє Крим. Реалії. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у Севастополі. У листопаді та грудні 2023 року, а також у березні 2024-го, як пише ворог, нафтобаза вже була атакована безпілотниками.