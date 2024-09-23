Україна в Гаазі: Кримський міст перешкоджає вільному судноплавству, його потрібно демонтувати

Через Кримський міст деякі з основних класів суден, що використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити Керченською протокою

Кримський міст (Фото: Stringer/EPA)

Побудований Росією міст через Керченську протоку – незаконна споруда, що перешкоджає вільному судноплавству, тому його необхідно демонтувати. З такою заявою виступив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич під час слухань в Арбітражному трибуналі у справі щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та в Керченській протоці (Україна проти Росії) в Гаазі.

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За його словами, у цій справі Україна доводить численні порушення Росією морського права та демонструє, що РФ не має права переписувати морське право.

Кориневич зазначив, що коли Україна подала позов у цій справі у 2016 році, неповага Росії до міжнародного права вже була очевидною. РФ тоді почала зводити незаконний міст, переслідувала судна під іноземним прапором, захопила бурові установки під прапором України та привласнила підводну культурну спадщину.

"Бажаючи заволодіти Азовським морем і Керченською протокою, Росія побудувала великі ворота біля їх входу, щоб обмежити міжнародне судноплавство, пропускаючи в основному свої невеликі річкові судна. Зараз Росія розглядає Керченську протоку, Азовське море і, можливо, навіть частини Чорного моря, як свої власні води. Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії XXI століття", – наголосив посол з особливих доручень МЗС.

Представник України констатував, що міст нижчий, ніж указано в результатах російських досліджень; нижчий, ніж того вимагають власні комерційні інтереси РФ; і нижчий за будь-який інший міст, що сьогодні збудований чи навіть запропонований для побудови над міжнародною протокою.

"Через нього деякі з основних класів суден, що використовуються в міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку. Ці судна перевозили українську сталь, зерно й інші харчові продукти до решти світу. Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострову", – наголосив Кориневич.

Він додав, що міст незаконний, і його необхідно демонтувати. Прохід через Керченську протоку має бути аналогічним тому, що був до окупації Криму та будівництва Росією перешкоди судноплавству.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду.

8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

26 березня 2024 року голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог, за його словами, працює над відновленням об’єкта.

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