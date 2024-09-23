Украина в Гааге: Крымский мост препятствует судоходству, его нужно демонтировать

Из-за Крымского моста некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через Керченский пролив

Крымский мост (Фото: Stringer/EPA)

Построенный Россией мост через Керченский пролив – незаконное сооружение, препятствующее свободному судоходству, поэтому его необходимо демонтировать. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич во время слушаний в Арбитражном трибунале по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против России) в Гааге.

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По его словам, по этому делу Украина доказывает многочисленные нарушения Россией морского права и демонстрирует, что РФ не имеет права переписывать морское право.

Кориневич отметил, что когда Украина подала иск по этому делу в 2016 году, неуважение России к международному праву уже было очевидным. РФ тогда начала возводить незаконный мост, преследовала суда под иностранным флагом, захватила буровые установки под флагом Украины и присвоила подводное культурное наследие.

"Желая завладеть Азовским морем и Керченским проливом, Россия построила большие ворота у их входа, чтобы ограничить международное судоходство, пропуская в основном свои небольшие речные суда. Сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века", – подчеркнул посол по особым поручениям МИД.

Представитель Украины констатировал, что мост ниже, чем указано в результатах российских исследований; ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы РФ; и ниже любого другого моста, который сегодня построен или даже предложен для строительства над международным проливом.

"Из-за него некоторые из основных классов судов, которые используются в международной торговле, больше не могут проходить через пролив. Эти суда перевозили украинскую сталь, зерно и другие пищевые продукты по всему миру. Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова", — подчеркнул Кориневич.

Он добавил, что мост незаконен, и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив должен быть аналогичным тому, что был до оккупации Крыма и строительства Россией препятствия судоходству.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Впервые он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду.

8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

17 июля власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

26 марта 2024 года глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг, по его словам, работает над восстановлением объекта.

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