Во временно оккупированной Феодосии пылает нефтебаза после атаки дронов – видео

Фото: МЧС РФ

Российские военные пропагандисты пишут, что в ночь на 7 октября беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В сети появились ролики с масштабным возгоранием: местные утверждают, что это горит нефтебаза после попадания дрона.

По данным проукраинского Telegram-канала Крымский ветер, несколько мощных взрывов раздалось около 04:30 в Феодосии.

Горящая нефтебаза – АО "Морской нефтяной терминал". Ранее ее уже атаковали беспилотники, пишут пропагандисты страны-агрессора.

Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим объектом такого типа в Крыму, занимающимся перевалкой нефтепродуктов, сообщает Крым. Реалии. На полуострове работает всего два таких терминала, еще один расположен в Севастополе. В ноябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024-го, как пишет враг, нефтебаза уже была атакована беспилотниками.