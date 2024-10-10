Силы обороны поразили склад БК на аэродроме "Ханская" в российской Адыгее

На аэродроме базировались десятки самолетов и вертолетов

Аэродром в России (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 10 октября Силы обороны нанесли удар по аэродрому оккупантов в Адыгее. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе аэродрома "Ханская" отмечалась работа вражеской противовоздушной обороны, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Задание выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций ВСУ.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что на аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная база второго разряда Краснодарского военного авиационного училища имени Серова. Объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Как отметил собеседник, в момент атаки на аэродроме находились российские боевые самолеты и вертолеты, в частности:

→ Су-34 – 12 бортов;

→ Diamond DA42 – два борта;

→ Л-39 – 37 бортов;

→ Су-35С – четыре борта;

→ Ми-8 – два борта.

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