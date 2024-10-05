На Волыни решили проверить решение МСЭК и ВЛК после скандала в Хмельницкой области

Начальник ОВА поручил правоохранителям в случае выявления необоснованных решений – инициировать их пересмотр

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В Волынской области проверят решение медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий, сообщил глава обладминистрации Юрий Погуляйко.

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Усилить "работу по недопущению коррупции" решили после скандала с МСЭК в другой области, отметил чиновник.

Чиновник провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, территориальных центров комплектования, МСЭК, главными врачами медучреждений, главами районов и начальником облуправления здравоохранения.

По результатам Погуляйко поручил стражам порядка "немедленно начать" проверку решений МСЭК и ВЛК, и в случае выявления необоснованных решений – инициировать их пересмотр.

Начальник ОВА заявил, что "безотлагательно начинается" работа по разоблачению коррупционных правонарушений в деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.

Также власти поручили Управлению здравоохранения обладминистрации усилить мониторинг решений МСЭК и ВЛК.