На Волыни решили проверить решение МСЭК и ВЛК после скандала в Хмельницкой области
В Волынской области проверят решение медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий, сообщил глава обладминистрации Юрий Погуляйко.
Усилить "работу по недопущению коррупции" решили после скандала с МСЭК в другой области, отметил чиновник.
Чиновник провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, территориальных центров комплектования, МСЭК, главными врачами медучреждений, главами районов и начальником облуправления здравоохранения.
По результатам Погуляйко поручил стражам порядка "немедленно начать" проверку решений МСЭК и ВЛК, и в случае выявления необоснованных решений – инициировать их пересмотр.
Начальник ОВА заявил, что "безотлагательно начинается" работа по разоблачению коррупционных правонарушений в деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.
Также власти поручили Управлению здравоохранения обладминистрации усилить мониторинг решений МСЭК и ВЛК.
- Ранее, 3 и 4 октября, прошли обыски в доме чиновницы и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- По факту обысков правоохранители заявляли и о разоблачении сына должностного лица, являющегося начальником главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Пока о подозрении ему не сообщали.