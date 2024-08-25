Во Львове сотрудница ОВА показала средний палец, когда звучал гимн Украины, ее уволили

Украинцы празднуют День Независимости (Фото: ЕРА/PAWEK SUPERNAK)

Во Львове женщина отказалась подняться и показала на камеру средний палец, когда другие люди во главе с волонтером Лесей Менкуш-Малькив исполняли гимн Украины 24 августа. Руководитель департамента внутренней политики Львовской областной военной администрации Юрий Горун заявил ZAXID.net, что женщина является работницей органа, которую уволили после инцидента.

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На записи видно, как женщина сидит на скамейке на улице, а другие люди вокруг поют гимн. Менкуш-Малькив отметила, что в тот момент проходило мероприятие в поддержку украинских пленных и пропавших без вести.

Участники мероприятия отправились колонной во Львовскую ОВА, где в конце спели гимн. В этот момент женщина, которую сняли на видео, оставалась сидеть на скамейке и не поднялась даже после того, как ее попросили это сделать.

Когда львовянку начали снимать на камеру, она показала средний палец. По словам автора видео, после этого женщина попыталась скрыться, но ее остановили полицейские. Она показала им документы и сообщила, что работает в Львовской ОВА.

Впоследствии представитель администрации Юрий Лода подтвердил в комментарии ZAXID.net, что его коллега была уволена 24 августа.

В Украине за первые два месяца 2023 зафиксировали 455 жалоб граждан о нарушении языкового закона. На первом месте оказался Киев – 159 обращений.

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