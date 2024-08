"Больной дед не будет диктовать красные линии". Обращение Зеленского ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский (фото – ОП)

Украина для всего мира – пример того, как не бояться российского диктатора Владимира Путина: "Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии". Об этом в обращении ко Дню Независимости заявил президент Владимир Зеленский.

Публикуем полный текст обращения.

"Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле бед, получит их у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории.

Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумы. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы.

Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире.

913 дней назад, в том числе и через Сумскую область, Россия пошла на нас войной. Нарушила не только суверенные границы, но и пределы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией.

Так отвечает независимость.

Отплачивает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и "кинжалы", за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы знают их.

А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку РФ, являющуюся источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ.

Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя. Не будет больной дед с Красной площади, постоянно угрожающий всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Так работает независимость.

Украина еще раз удивляет. Россия в очередной раз в своем репертуаре. Так, в общем, изображают события в Курской области мировые медиа. Показывают, как Россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как именно Россия своих "не бросает". Как их солдаты мародерят свои же магазины. Так выглядит путинская Россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы". Так выглядит достоинство Украины. Цивилизованность. Добродетель нашей независимости.

33 года тому назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца всего мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего украинского мировоззрения: в ХХІ веке террористы должны отдыхать в Гааге, а не на Валдае. И никто в мире больше не скажет: "Where is Ukraine?" Ибо на каждом континенте теперь говорят: "Ukraine must win". Это заряжает нашу независимость. Нашу Украину. Ей не нужны чужие области. Нам нужен мир и покой на наших землях. Вдоль всей нашей границы протяженностью 6992 километра. На суше, на море, в воздухе, внутри страны – везде, где мы будем стоять на страже своих ценностей.

Так, как это делают наши воины. На всех направлениях фронта и государственной границы, которую олицетворяют пограничные столбы. А нашу свободу и борьбу символизируют наши люди – наши защитники, наши опоры. Те, на чьих плечах держится Украина. Держится в Харькове, Купянске, Запорожье, держится в Херсонской области. В Покровске, Торецке, Часов Яре. На Лиманском, Северском, Краматорском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Так борется независимость. И всем нашим воинам я хочу сегодня сказать: желаю крепкого! И благодарю вас, ребята! Когда возникла необходимость защищать Украину, вы сказали коротко: плюс. С тех пор 913 дней подряд "минусуете" окупантов. Только вы знаете, сколько по сухой статистике о потерях врага действительно стоит усилий, пота, крови и вашей сверхтяжелой работы. Только вы знаете, что на самом деле значит держать позицию. Что такое "целый день кроет враждебная арта и авиация". Что такое стоять крепко, несмотря на то, что "орки суют". Вы сохранили и бережете нашу независимость.

Я благодарю каждого, кто помогает нашим воинам и нашему государству, всем, кто живет и работает, чтобы работала и жила независимость. Наши медики, наши спасатели, наши пожарные, энергетики, наши волонтеры и предприниматели, полицейские и фермеры, железнодорожники, учителя и учащиеся. Все. Украинцы и украинки здесь, украинцы и украинки за границей, которые помогают, находят, отправляют необходимое, говорят миру об Украине. И все, кто с Украиной на временно оккупированных территориях.

Все украинцы и украинки, чья сила не имеет границ, чья воля безгранична. Все, кому я безгранично благодарен. И сегодня. И за каждый из 913 дней этой войны. За дело каждого из вас. За то, что доказываете: независимость – дело каждого и каждого. И у нее много измерений. Каждый из которых нужно приобретать, чтобы отстоять всеобъемлющую независимость. Это экономическая, энергетическая независимость. Это духовная независимость украинского народа. И украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей. Это и воплощение справедливости относительно наград независимой Украины, которые больше никогда не будут носить те, кто ее предал. Это воплощение справедливости в отношении героев-иностранцев, которые защищают Украину на фронте и заслуживают украинское уважение – наше гражданство. Это неотвратимые процессы, запущенные нами сегодня. Так укрепляется независимость.

И крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет стен. Потому что Украина – в каждом из нас. Независимость – в каждом из нас. И объединены, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022-й и 2023-й год. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах.

Мы знаем, что такое независимость. Как тяжело ее возродить. Как тяжело ее защитить. Но мы знаем, что все зависит от нас.

Мы знаем, как выглядит независимость. Утром 24 февраля она была в наших взглядах. Сегодня независимость – в окопах по всем направлениям. Она в наших городах и селах: в каждом эпизоде, когда мы находим лучше всего в себе, находим в себе Украину и боремся за нее. Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость – это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость – это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет вкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается в хранилище во время тревоги, чтобы выстоять и подняться снова и снова сказать врагу: ничего у вас не получится. Не можете. Не победите. И будете за все отвечать.

Так чувствуется нами свобода. Так выглядит Украина. Так выглядит независимость. А вот так она звучит:

С Днем Независимости, украинцы и украинки!

Слава Украине!"