У Львові працівниця ОВА показала середній палець, коли лунав гімн України, її звільнили

Українці святкують День Незалежності (Фото: ЕРА/PAWEK SUPERNAK)

У Львові жінка відмовилася піднятися та показала на камеру середній палець, коли інші люди на чолі з волонтеркою Лесею Менкуш-Мальків виконували гімн України 24 серпня. Керівник департаменту внутрішньої політики Львівської обласної військової адміністрації Юрій Горун заявив ZAXID.net, що жінка є працівницею органу, її звільнили після інциденту.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На записі видно, як жінка сидить на лавці на вулиці, тоді як інші люди навколо співають гімн. Менкуш-Мальків зазначила, що в той момент проходив захід на підтримку українських полонених та зниклих безвісти.

Учасники заходу вирушили колоною до Львівської ОВА, де в кінці заспівали гімн. У цей момент жінка, яку зняли на відео, залишалася сидіти на лавці і не піднялася, навіть після того, як її попросили це зробити.

Коли львів'янку почали знімати на камеру, вона показала середній палець. За словами авторки відео, після цього жінка спробувала втекти, але її зупинили поліціянти. Вона показала їм документи й повідомила, що працює у Львівській ОВА.

Згодом представник адміністрації Юрій Лода підтвердив в коментарі ZAXID.net, що посадовицю було звільнено 24 серпня.

В Україні за перші два місяці 2023 року зафіксували 455 скарг громадян про порушення мовного закону. На першому місці опинився Київ — 159 звернень.

Читайте також: "Хворий дід не диктуватиме червоні лінії". Звернення Зеленського до Дня Незалежності