Зеленский: В Армия+ стартует опрос о назначении нового руководителя академии Сагайдачного
В приложении "Армия+" 13 января стартует опрос по выбору начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Всего пять кандидатур, сообщил президент Владимир Зеленский.
"Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", – отметил президент.
Опрос продлится до 17 января включительно. Кроме выбора начальника, в опросе речь пойдет о желаемых изменениях в академии. По итогам голосования и будут приняты соответствующие решения, подчеркнул Зеленский.
Также президент заслушал доклад главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.
Обсудили, в частности, ситуацию на фронте: бои на Покровском направлении, в районе Курахово, Курскую операцию. Речь также шла о потребностях фронта и некоторых кадровых вопросах.
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