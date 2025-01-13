Зеленський: В Армія+ стартує опитування щодо призначення нового керівника академії Сагайдачного

Володимир Зеленський (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

В застосунку "Армія+" 13 січня стартує опитування щодо вибору начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Загалом п'ять кандидатур, повідомив президент Володимир Зеленський.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком "Армія+", взяти участь в обранні нового керівника академії", – зазначив президент.

Опитування триватиме до 17 січня включно. Окрім вибору начальника, в опитуванні йтиметься про бажані зміни в академії. За підсумками голосування і будуть ухвалені відповідні рішення, підкреслив Зеленський.

Також президент заслухав доповіді головкома Олександра Сирськогос, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Обговорили, зокрема, ситуацію на фронті: бої на Покровському напрямку, в районі Курахового, Курську операцію. Також йшлося про потреби фронту і деякі кадрові питання.

6 грудня 2024 року Міноборони пообіцяло звільнити начальника Нацакадемії імені Сагайдачного Павла Ткачука. Курсанти повідомляли про випадки цькування, приниження та булінгу у навчальному закладі.

18 грудня було звільнено начальника Нацакадемії Сагайдачного. Головна інспекція Міноборони виявила численні порушення.

2 січня 2025 року голова Міноборони Умєров повідомив, що у Сухопутних військах проведуть аналіз роботи командування.