Умєров повідомив, що у Сухопутних військах проведуть аналіз роботи командування
Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

"Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", – зазначив Умєров.

За його словами, перевірка буде складатися з аналізу організаційної структури та повноважень, оцінки ефективності управлінських процесів та перевірки на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки будуть запроваджені реформи у системі управління та кадрової політики, оптимізовано процес управління та відбудеться посилення боєздатності підрозділів завдяки новим підходам до підготовки бійців.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш численного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", – зазначив Умєров.

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