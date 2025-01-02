Умєров повідомив, що у Сухопутних військах проведуть аналіз роботи командування

За результатами перевірки у війську запровадять певні реформи, зазначив голова Міноборони

Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті.

"Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ", – зазначив Умєров.

За його словами, перевірка буде складатися з аналізу організаційної структури та повноважень, оцінки ефективності управлінських процесів та перевірки на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки будуть запроваджені реформи у системі управління та кадрової політики, оптимізовано процес управління та відбудеться посилення боєздатності підрозділів завдяки новим підходам до підготовки бійців.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш численного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", – зазначив Умєров.

12 грудня 2024 року у ЗСУ розпочали додаткову перевірку щодо конфлікту військових "Асгарду" та чиновника Дмітрієва.

13 грудня новий командувач Сухопутних військ оголосив масштабну трансформацію у війську.

16 грудня 2024 року УП оприлюднила матеріал, в якому стверджується, що хрещеник командира 211 бригади знущався з військових і вимагав у них гроші. Сам комбриг відправив чотирьох підлеглих до Хмельницької області будувати для нього будинок замість виконання бойових завдань.

18 грудня було звільнено начальника Нацакадемії сухопутних військ імені Сагайдачного. Інспекція Міноборони виявила численні порушення у навчальному закладі.

31 грудня суд заарештував командира 211 бригади й призначив заставу в 12 млн грн.