Заступника командира 110 бригади підозрюють у схемі ухилення військових від служби

За версією слідства, з початку 2024 року підозрюваний організував схему, яка дозволяла військовим, які не бажали служити, отримувати гроші

ДБР (Ілюстративне фото)

Державне бюро розслідувань вручило підозру за перевищення службових повноважень і привласнення зброї заступнику командира 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

За версією слідства, з початку 2024 року підозрюваний організував схему, яка дозволяла військовим, які не бажали служити, отримувати гроші. За половину їхньої зарплатні він забезпечував їх відсутність на службі, а деяким навіть оформлювали бойові виплати.

Про діяльність підозрюваного повідомив один з його підлеглих. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю, зазначає ДБР.

У цій схемі можуть бути залучені десятки осіб, і це зараз розслідується. Принаймні чотири людини постійно користувалися цією схемою, завдавши збитків на суму понад 2,2 млн грн.

ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родини, де знайшли автомат, який був пов'язаний з кримінальною справою проти підлеглого. Крім того, правоохоронці виявили гроші в різній валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Слідство також перевіряє можливу причетність заступника командира до розкрадання їжі та іншого майна в бригаді.

Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення. Наразі він перебуває під вартою без можливості виходу під заставу.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР