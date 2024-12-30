Заместитель командира 110 бригады подозревается в схеме уклонения военных от службы

По версии следствия, с начала 2024 года подозреваемый организовал схему, позволяющую военным, не желавшим служить, получать деньги

ГБР (Иллюстративное фото)

Государственное бюро расследований вручило подозрение за превышение служебных полномочий и присвоение оружия заместителю командира 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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По версии следствия, с начала 2024 года подозреваемый организовал схему, позволяющую военным, не желавшим служить, получать деньги. За половину зарплаты он обеспечивал их отсутствие на службе, а некоторым даже оформляли боевые выплаты.

О деятельности подозреваемого сообщил один из его подчиненных. Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что тот якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием, отмечает ГБР.

К этой схеме могут быть привлечены десятки человек и это сейчас расследуется. По крайней мере, четыре человека постоянно пользовались этой схемой, нанеся ущерб на сумму более 2,2 млн грн.

ГБР провело обыски по месту жительства подозреваемого и его семьи, где нашли автомат, связанный с уголовным делом против подчиненного. Кроме того, правоохранители обнаружили деньги в разной валюте на общую сумму более 5 миллионов гривен. Следствие также проверяет возможную причастность заместителя командира к хищению еды и другого имущества в бригаде.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Пока он находится под стражей без возможности выхода под залог.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР