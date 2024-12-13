ГБР: Командир заставлял военных строить для его семьи и работать в киоске

За отказ командир угрожал военным отправить их на передовую без соответствующей подготовки, отмечает ГБР

Фото: ГБР

В Донецкой области разоблачили заместителя командира воинской части, который заставлял подчиненных работать на его семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, четверо военнослужащих с января 2023 года работали на хозяйстве должностного лица и в киоске, который принадлежит его жене. Жена командира при этом контролировала и координировала работу военных.

В случае отказа работать чиновник угрожал военнослужащим отправить их на передовую без соответствующей подготовки.

Военнослужащие, которые работали разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, отмечают следователи, однако ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач.

"Львиную долю выплат они отдавали своему "работодателю", отдельно их трудовая деятельность на семью чиновника не оплачивалась", – сообщает ГБР.

В ходе обысков у командира были изъяты средства, документы, черновые записи и другое имущество. Предварительная сумма ущерба государству составляет более 3 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, должностному лицу грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР