ГБР: Войска начали пополняться теми, кто пытался купить себе "белые" билеты

ГБР продолжает проверки подозреваемых в уклонении от мобилизации и тех, кто может им помогать

Задержание (Фото: ГБР)

Следователи Государственного бюро расследований ликвидировали схему торговли так называемыми "белыми" билетами для военнообязанных мужчин. Шесть мужчин, пытавшихся избежать службы в армии, уже мобилизованы, сообщили в Бюро.

ГБР вместе с Нацполицией установили "клиентов" одного из фигурантов уголовного производства, торговавшего этими "белыми билетами". Схему ликвидировали, а шестерых мужчин направили на военно-врачебную комиссию.

Согласно выводам медиков, не было оснований признавать мужчин непригодными к службе. На основании этого начальник Шевченковского районного территориального центра комплектования Львова отдал приказ зачислить их в одну из воинских частей солдатами.

В ГБР отметили, что продолжают находить тех, кто пытается нажиться на мобилизации и тех, кто хочет избежать ее. Продолжается проверка других лиц, желающих избежать службы и уехать за границу.

"В случае обнаружения таковых, они также будут призваны на службу в Вооруженные Силы Украины", – подчеркнули в ГБР.