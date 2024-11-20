ГБР: Войска начали пополняться теми, кто пытался купить себе "белые" билеты
Следователи Государственного бюро расследований ликвидировали схему торговли так называемыми "белыми" билетами для военнообязанных мужчин. Шесть мужчин, пытавшихся избежать службы в армии, уже мобилизованы, сообщили в Бюро.
ГБР вместе с Нацполицией установили "клиентов" одного из фигурантов уголовного производства, торговавшего этими "белыми билетами". Схему ликвидировали, а шестерых мужчин направили на военно-врачебную комиссию.
Согласно выводам медиков, не было оснований признавать мужчин непригодными к службе. На основании этого начальник Шевченковского районного территориального центра комплектования Львова отдал приказ зачислить их в одну из воинских частей солдатами.
В ГБР отметили, что продолжают находить тех, кто пытается нажиться на мобилизации и тех, кто хочет избежать ее. Продолжается проверка других лиц, желающих избежать службы и уехать за границу.
"В случае обнаружения таковых, они также будут призваны на службу в Вооруженные Силы Украины", – подчеркнули в ГБР.
- 25 октября был разоблачен правоохранитель в Одесской области, подозреваемый в том, что он помогал бежать мужчинам в Приднестровье. За свои "услуги" он брал $6500.
- 13 ноября в ГБР сообщили, что разоблачен помощник судьи, который "разводил" мужчин для уклонения от мобилизации. Ему может грозить девять лет тюрьмы.
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