Киевский правоохранитель переправлял уклонистов за границу – ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Государственной пограничной службой сообщило о подозрении столичному правоохранителю. По данным следствия, он переправлял через границу мужчин призывного возраста.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

ГБР утверждает: фигурант через соцсети находил "клиентов", которые хотели незаконно уехать в Европу, и предлагал им свою помощь за $10 000.

Ведомство так описывает один из эпизодов:

→ подозреваемый приказал двум киевлянам призывного возраста оставить свертки с деньгами в определенном месте в столице среди мусорных контейнеров;

→ позже фигурант встретил мужчин на автомобиле в другой локации и повез их в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти "клиентов" до окраины одного из сел вблизи украинско-венгерской границы;

→ по указаниям правоохранителя от этого села мужчины пешком отправились к государственной границе, но там их задержали пограничники и составили протоколы.

Правоохранителю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц.

Максимально ему грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

Продолжается расследование, устанавливаются другие факты и возможные участники схемы.

ГБР отмечает, что во время обысков в машине фигуранта нашли номерные знаки-прикрытия:

Фото: ГБР

Фото: ГБР