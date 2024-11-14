Киевский правоохранитель переправлял уклонистов за границу – ГБР
Государственное бюро расследований во взаимодействии с Государственной пограничной службой сообщило о подозрении столичному правоохранителю. По данным следствия, он переправлял через границу мужчин призывного возраста.
ГБР утверждает: фигурант через соцсети находил "клиентов", которые хотели незаконно уехать в Европу, и предлагал им свою помощь за $10 000.
Ведомство так описывает один из эпизодов:
→ подозреваемый приказал двум киевлянам призывного возраста оставить свертки с деньгами в определенном месте в столице среди мусорных контейнеров;
→ позже фигурант встретил мужчин на автомобиле в другой локации и повез их в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти "клиентов" до окраины одного из сел вблизи украинско-венгерской границы;
→ по указаниям правоохранителя от этого села мужчины пешком отправились к государственной границе, но там их задержали пограничники и составили протоколы.
Правоохранителю сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц.
Максимально ему грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.
Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.
Продолжается расследование, устанавливаются другие факты и возможные участники схемы.
ГБР отмечает, что во время обысков в машине фигуранта нашли номерные знаки-прикрытия:
- 2 ноября ГБР сообщило, что правоохранителя из Одесской области подозревают в незаконной переправке мужчин за границу – его задержали "на горячем".
- 6 ноября СБУ сообщила о ликвидации в Закарпатской области еще двух схем уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста – задержаны начальник ТЦК и заместитель комбрига.