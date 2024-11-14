Київський правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон – ДБР
Державне бюро розслідувань у взаємодії з Державною прикордонною службою повідомило про підозру столичному правоохоронцю. За даними слідства, він переправляв через кордон чоловіків призовного віку.
ДБР стверджує: фігурант через соцмережі знаходив "клієнтів", які хотіли незаконно виїхати до Європи, – і пропонував їм свою допомогу за $10 000.
Відомство так описує один з епізодів:
→ підозрюваний наказав двом киянам призовного віку залишити пакунки з грішми у визначеному місці в столиці серед сміттєвих контейнерів;
→ пізніше фігурант зустрів чоловіків на автівці в іншій локації та повіз їх до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти "клієнтів" до околиці одного із сіл поблизу україно-угорського кордону;
→ за вказівками правоохоронця від цього села чоловіки пішки вирушили до державного кордону, але там їх затримали прикордонники та склали на них протоколи.
Натомість правоохоронцю повідомили про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб.
Максимально йому загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.
Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.
Триває розслідування, встановлюються інші факти та можливі учасники схеми.
ДБР зауважує, що під час обшуків в автівці фігуранта знайшли номерні знаки-прикриття:
- 2 листопада ДБР повідомило, що правоохоронця з Одеської області підозрюють у незаконному переправлянні чоловіків за кордон – його затримали "на гарячому".
- 6 листопада СБУ повідомила про ліквідацію у Закарпатській області ще двох схем ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку - затримано начальника ТЦК та заступника комбрига.