Київський правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон – ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Державною прикордонною службою повідомило про підозру столичному правоохоронцю. За даними слідства, він переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

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ДБР стверджує: фігурант через соцмережі знаходив "клієнтів", які хотіли незаконно виїхати до Європи, – і пропонував їм свою допомогу за $10 000.

Відомство так описує один з епізодів:

→ підозрюваний наказав двом киянам призовного віку залишити пакунки з грішми у визначеному місці в столиці серед сміттєвих контейнерів;

→ пізніше фігурант зустрів чоловіків на автівці в іншій локації та повіз їх до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти "клієнтів" до околиці одного із сіл поблизу україно-угорського кордону;

→ за вказівками правоохоронця від цього села чоловіки пішки вирушили до державного кордону, але там їх затримали прикордонники та склали на них протоколи.

Натомість правоохоронцю повідомили про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб.

Максимально йому загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Триває розслідування, встановлюються інші факти та можливі учасники схеми.

ДБР зауважує, що під час обшуків в автівці фігуранта знайшли номерні знаки-прикриття:

Фото: ДБР

Фото: ДБР