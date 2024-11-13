На Донеччині помічник судді "розводив" чоловіків для ухилення від мобілізації – ДБР

"Послуга" зі встановлення опіки над дітьми коштувала $3000, заявили правоохоронці

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття в одному з донецьких судів схеми ухилення від призову через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми.

За даними слідства, схему організував помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.

Коштувала "послуга" $3000 – за цю суму чиновник забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення та позбавлення батьківських прав дружин, після чого встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини до 18 років, пояснює ДБР.

Відомство зауважило, що водночас чоловіки навіть не писали позовні заяви у цих справах та не брали участі у судових засіданнях, а натомість після оплати отримували від працівника суду вже готові рішення.

Відповідно, ці незаконні ухвали безпідставно забезпечували чоловікам не лише відстрочку від мобілізації, а ще й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон, зауважили правоохоронці.

12 листопада помічник судді отримав підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчиненою організованою групою або з корисливих мотивів.

Максимально йому загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

Також слідчі перевіряють причетність інших працівників установи до схеми, зокрема суддів та керівництва, зауважило ДБР.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР