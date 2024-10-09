Правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми для ухилянтів у Рівному – фото

Фото: СБУ

У Рівному група з 29 осіб "заробляла" на ухилянтах, продаючи фіктивні довідки про інвалідність. Про це повідомили Служба безпеки України, Нацполіція і Офіс генпрокурора

Правоохоронці стверджують, що оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до цього 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій.

За гроші (від $15 000 до $20 000) вони допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про важкі хвороби серця або нервової системи.

Для реалізації схеми фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарі.

На підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність "хворих" до служби.

Потенційних клієнтів фігуранти шукали за допомогою напрацьованих зв’язків агентства нерухомості.

Правоохоронці повідомили, що затримали трьох організаторів під час передання $16 700 від нового "клієнта".

Проведено майже пів сотні обшуків – виявлено понад 14 млн грн, вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру за статтею про зловживання впливом (до п’яти років тюрми), двох із них заарештовано з правом на заставу, ще одна буде під домашнім арештом.

4 жовтня СБУ заявила про знешкодження масштабного злочинного угруповання, котре заробило понад 40 млн грн на схемах для ухилянтів.

Того ж дня ОГП повідомив, що в Харківській області правоохоронці затримали 13 посадовців, які, за версією слідства, за гроші списували чоловіків із військового обліку.

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