ОГП: У Харкові затримано 13 посадовців, які за гроші списали 400 чоловіків з військового обліку

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі дії (Фото: ОГП)

У Харківській області правоохоронці затримали 13 посадовців, які, за версією слідства, за гроші списували чоловіків з військового обліку. Про це повідомили Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України.

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Їм оголошено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та підроблення документів і їх використання. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними слідства, голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Харкова організував схему ухилення від мобілізації. До реалізації плану він залучив 12 людей, серед них його підлеглі, очільники різних медустанов Харкова та області, а також інші посередники.

Один із підозрюваних, крім того, що обіймає посаду директора центру первинної медико-санітарної допомоги, є депутатом міської ради в Харківській області.

За гроші підозрювані допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову на підставі фейкових довідок про інвалідність.

У прокуратурі зазначили, що "клієнти" навіть не приходили до медичної установи, а всю необхідну документацію про фейкову інвалідність отримували поштою або через посередників. Це дозволяло чоловікам списатися з військового обліку і виїхати за кордон.

Внаслідок протиправних дій учасників цієї групи понад 400 осіб призовного віку з різних областей України змогли незаконно уникнути мобілізації. Вартість таких "послуг" становила від $2000 до $5000.

Правоохоронці провели 89 обшуків за місцями роботи й мешкання учасників групи та в їхніх автомобілях. Правоохоронці вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності, гроші у сумі понад $500 000, майже 80 000 євро, понад 1 млн грн та навіть російські рублі, які, ймовірно, одержані злочинним шляхом.

В СБУ зазначили, що спочатку зловмисники виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього вони фальсифікували всю медичну документацію з історії "хвороби" свого клієнта, зокрема щодо його перебування на стаціонарному лікуванні.

Потім організатор забезпечував підготовку фіктивного рішення МСЕК про призначення групи інвалідності.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ