Заробили $1 млн на військовозобов'язаних: СБУ затримала двох військкомів на Київщині

Вони пропонували чоловікам "допомогу" у підробленні документів щодо стану здоров'я. За таку "послугу" чоловіки просили по $37 000 з людини

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала очільників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування. Їх підозрюють в організації схеми з ухилення від мобілізації та незаконному збагаченні на $1 млн. Про це йдеться у пресрелізах СБУ та Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони пропонували військовозобов'язаним чоловікам "допомогу" у підробленні документів щодо стану здоров'я.

За таку "послугу" чоловіки просили по $37 000 з людини, встановили правоохоронці. У цю суму входила підготовка повного "пакету" документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також "супровід" чоловіків під час проходження ВЛК.

Наразі СБУ відомо про понад 20 осіб, які таким чином намагались уникнути мобілізації.

Шукати "клієнтів" військкомам допомагав їхній знайомий – громадянин країни Південного Кавказу. Його затримали у ресторані Києва, коли той одержував $50 000 від нових "клієнтів".

Під час обшуків в іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет із глушником, походження якого зараз встановлюється. Загалом було вилучено майже $500 000, ще понад $600 000 у їх спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних.

Усім вручили підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням, а також в отриманні неправомірної вигоди. Якщо провину затриманих доведуть у суді, вони можуть сісти до восьми років.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

24 липня 2024 року Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

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