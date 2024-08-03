Ексначальник ТЦК Рівненщини отримав ще одну підозру уже після виходу під заставу

Ексвійськкома підозрювали у побитті та грабежі, у нього знайшли майна на 51,7 млн грн, а тепер він став фігурантам справи про сприяння ухилянтам

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про вже четверту підозру колишньому начальнику Рівненського обласного територіального центру комплектування. За версією слідства, він допомагав громадянам ухилятися від мобілізації.

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ДБР повідомила про вже четверту підозру колишньому начальнику Рівненького обласного ТЦК. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.

На цей раз ексчиновника підозрюють за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ: стверджується, що він умисно сприяв громадянам ухилятися від мобілізації під час воєнного стану.

Наразі правоохоронці затримали колишнього посадовця – слідчі проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

У липні 2023-го колишній військком отримав підозру у справі щодо побиття солдата. Фігуранта в цій справі підозрюють у застосуванні насильства щодо підлеглого та грабежі. Разом із ним затримали очільника районного військкомату.

Вже у жовтні ДБР повідомила про ще одну підозру колишньому чиновнику: правоохоронці під час попереднього розслідування встановили, що фігурант володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень, також продовжилося дослідження інших можливих епізодів його протиправної діяльності.

У грудні суд передав Нацагентству з питань виявлення активів майно колишнього військкома – воно вже оцінювалося у 51,7 млн грн.

У липні 2023-го посадовця відсторонили від обов'язків і помістили під варту без можливості внести заставу.

Утім, 2 серпня 2024 року після оскарження стороною захисту Рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному – і його випустили під заставу обсягом майже 500 000 грн.

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Суд передає: обвинувачений вказав на значне погіршення свого здоров’я, просив врахувати, що його старший син зараз виконує завдання в зоні бойових дій, а молодшому лише три роки, а також взяти до уваги факт перерахування 300 000 грн особистих коштів на потреби ЗСУ.

Прокурор вимагав, щоб запобіжний захід залишили без змін. Він вважає, що обвинувачений, перебуваючи на волі, зможе незаконно впливати на свідків та потерпілого, а також перешкоджати розгляду справи.

Правоохоронець зауважив, що у Кримінально-процесуальному кодексі немає норми про пом'якшення запобіжного заходу, якщо людина вносить кошти на потреби ЗСУ.

Утім, тепер колишній військком знову затриманий, вже за новою справою.

Зараз фігурантові може загрожувати до 12 років тюрми.

24 липня Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

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