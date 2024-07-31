Вимагав $1500 та знижку від бару за відстрочку: у Харкові затримали офіцера ТЦК

Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою, а також усунули від виконання службових обов’язків

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Харкові отримав підозру працівник одного з районних ТЦК за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди від місцевого бару. За це він обіцяв не мобілізовувати ні працівників, ні відвідувачів цього закладу. Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК та СП.

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Військові розповіли, що підозрюваний на початку червня 2024 року вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників харківського бару-ресторану.

За даними слідства, за $1500 та персональну картку з постійною знижкою на послуги він обіцяв не перешкоджати роботі закладу, а також не мобілізовувати його працівників та відвідувачів.

Окрім цього, чоловік пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б "гарантували" їм відстрочку від мобілізаційних заходів.

Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час отримання знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

Прокурори повідомили, що йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваного працівника Збройних Сил України усунуто від виконання службових обов’язків.

За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні та кадрові заходи, запевнили військові.

ДБР повідомило про підозру колишньому військовому та працівнику медичного закладу, які, за версією слідства, підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби.

24 липня Нацполіція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

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