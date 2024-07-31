Хотів підпалити ТЦК у Вінницькій області за легкі гроші від Росії: СБУ затримала підозрюваного

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці із російським ФСБ та намаганням спалити будівлю ТЦК у Вінницькій області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, його затримали за гарячим слідом після того, як він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та зафільмував загоряння на камеру власного телефона.

За даними слідства, підозрюваним виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні 2024 року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті.

На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби, розповіли спецслужбовці.

У СБУ зазначили, що за гроші він запропонував підозрюваному вчиняти підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів військових.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Після "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті Росія відрядила його у Вінницьку область, де він мав підпалити будівлю ТЦК, а після цього – продовжити серію підпалів на території Житомира, акцентували спецслужбовці.

Але СБУ зірвала ворожі плани. Під час обшуків у підозрюваного було вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

15 липня У Буську Львівської області вночі невідомий кинув гранату у фасад будівлі ТЦК та СП – постраждалих немає.

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три автомобілі військовослужбовців і волонтерів.

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