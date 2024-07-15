У Львівській області вночі чули вибух біля ТЦК: невідомий кинув гранату та втік

За даними поліції, невідомий кинув гранату у фасад будівлі та втік

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Буську Львівської області вночі невідомий кинув гранату у фасад будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – постраждалих немає. Поліція області встановлює деталі інциденту.

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Поліція Золочівського району заявила про вибух о 01:45, внаслідок цього пошкоджений фасад та вікна будівлі.

За словами заявника, невідомий кинув гранату у фасад будівлі та втік. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання підозрюваного.

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