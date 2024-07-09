У Мукачеві чоловік з ножем напав на поліціянтів та військовослужбовців ТЦК. Його затримали

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Мукачеві чоловік ножем погрожував поліціянтам та військовослужбовцям територіального центру комплектування, його затримали. Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними ТЦК, під час заходів оповіщення спільна група на залізничному вокзалі міста зустріла чоловіка – той під час спілкування почав погрожувати ножем.

Правоохоронці затримали громадянина.

Закарпатський ТЦК нагадав: під час дії воєнного стану заборонено пересуватися без облікових документів, а погрози військовим та поліціянтам під час виконання обов'язків – це обтяжувальна обставина, яка має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

26 червня на Волині військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику ТЦК – під час конфлікту тілесні ушкодження отримав офіцер.

4 липня у Ворохті на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому ТЦК перевіряють документи, під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового. У службовця медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Поліція розпочала провадження.

Читайте також: У Чернівцях патрульні нібито силою затримали чоловіка й відвезли до ТЦК. Лубінець відреагував