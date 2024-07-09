У Мукачеві чоловік з ножем напав на поліціянтів та військовослужбовців ТЦК. Його затримали
Ілюстративне фото: Depositphotos

У Мукачеві чоловік ножем погрожував поліціянтам та військовослужбовцям територіального центру комплектування, його затримали. Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки.

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За даними ТЦК, під час заходів оповіщення спільна група на залізничному вокзалі міста зустріла чоловіка – той під час спілкування почав погрожувати ножем.

Правоохоронці затримали громадянина.

Закарпатський ТЦК нагадав: під час дії воєнного стану заборонено пересуватися без облікових документів, а погрози військовим та поліціянтам під час виконання обов'язків – це обтяжувальна обставина, яка має правові наслідки та передбачає кримінальну відповідальність.

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