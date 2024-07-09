В Мукачево мужчина с ножом напал на полицейских и военнослужащих ТЦК – его задержали
В Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали. Об этом сообщил Закарпатский областной ТЦК.
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По его данным: во время мер оповещения общая группа на железнодорожном вокзале города встретила мужчину – тот во время общения начал угрожать ножом.
Правоохранители задержали гражданина.
Закарпатское ТЦК напомнило: во время действия военного положения запрещено передвигаться без учетных документов, а угрозы военным и полицейским при исполнении обязанностей – это отягчающее обстоятельство, имеющее правовые последствия и предусматривающее уголовную ответственность.
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