В Мукачево мужчина с ножом напал на полицейских и военнослужащих ТЦК – его задержали

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В Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали. Об этом сообщил Закарпатский областной ТЦК.

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По его данным: во время мер оповещения общая группа на железнодорожном вокзале города встретила мужчину – тот во время общения начал угрожать ножом.

Правоохранители задержали гражданина.

Закарпатское ТЦК напомнило: во время действия военного положения запрещено передвигаться без учетных документов, а угрозы военным и полицейским при исполнении обязанностей – это отягчающее обстоятельство, имеющее правовые последствия и предусматривающее уголовную ответственность.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

26 июня на Волыни военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю ТЦК – во время конфликта телесные повреждения получил офицер.

4 июля в Ворохте в Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором ТЦК проверяют документы, во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного. У служащего медики диагностировали химический ожог и ушибы лица. Полиция начала производство.

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