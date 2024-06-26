На Волыни военнообязанный напал на офицера ТЦК – он получил травмы
На Волыни, в Шацке, военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки, сообщили в областном ТЦК и СП.
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По данным военных, в ходе конфликта телесные повреждения получил офицер группы оповещения Четвертого отдела районного терцентра Ковеля.
В полиции возбуждено уголовное производство по статье о насилии в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. В случае доказательства вины нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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