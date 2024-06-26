На Волыни военнообязанный напал на офицера ТЦК – он получил травмы

В полиции возбуждено уголовное производство по статье о насилии в отношении должностного лица

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На Волыни, в Шацке, военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки, сообщили в областном ТЦК и СП.

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По данным военных, в ходе конфликта телесные повреждения получил офицер группы оповещения Четвертого отдела районного терцентра Ковеля.

В полиции возбуждено уголовное производство по статье о насилии в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. В случае доказательства вины нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

17 июня во Львовской области напали на военнослужащего ТЦК. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

24 июня в Черновицкой области мужчина, якобы пытавшийся незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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