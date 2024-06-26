На Волині військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК – він отримав травми

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про насильство стосовно службової особи

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На Волині, у Шацьку, військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику Терцентру комплектування та соцпідтримки, повідомили в обласному ТЦК та СП.

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За даними військових, під час конфлікту тілесні ушкодження отримав офіцер групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського районного терцентру.

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про насильство стосовно службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок. У разі доведення вини нападнику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

17 червня у Львівській області напали на військовослужбовця ТЦК. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

24 червня у Чернівецькій області чоловік, який нібито намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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