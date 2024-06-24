На Буковині чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та душив ременем безпеки водія

Військові, які отримали травми, долучилися до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах, зазначили в ТЦК

Військовослужбовець ЗСУ (Фото: Житомирська ОДА)

У Чернівецькій області чоловік, який нібито намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП.

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За інформацією військових, громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження.

Крім цього, чоловік здійснив спробу удушення водія службового авто ременем безпеки. На місце події викликали поліціянтів та медиків.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", – йдеться у повідомлені ТЦК.

У ТЦК зазначили, що військові, які отримали травми, долучилися до Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

17 червня у Львівській області напали на військовослужбовця ТЦК. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

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