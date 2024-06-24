На Буковине мужчина напал на военнослужащих ТЦК и душил ремнем безопасности водителя

Получившие травмы военные присоединились к ВСУ в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках, отметили в ТЦК

Военнослужащий ВСУ (Фото: Житомирская ОГА)

В Черновицкой области мужчина, который якобы пытался незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП.

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По информации военных, гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы был задержан и передан военнослужащим ТЦК. Следуя на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных, он напал на военнослужащих и нанес им телесные повреждения.

Кроме этого, мужчина предпринял попытку удушения водителя служебного авто ремнем безопасности. На место происшествия вызвали полицейских и медиков.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, притворяясь пострадавшим, и разместил соответствующее видео в социальной сети", – говорится в сообщении ТЦК.

В ТЦК отметили, что получившие травмы военные присоединились к Вооруженным Силам Украины в начале полномасштабного вторжения и служили в десантно-штурмовых войсках. По состоянию здоровья их перевели в ТЦК.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

17 июня во Львовской области напали на военнослужащего ТЦК. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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