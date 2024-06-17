Во Львовской области напали на работника ТЦК, он в больнице

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

17 июня в Яворове Львовской области напали на работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Запад".

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По информации военных, работник ТЦК, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц Яворова на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове.

В результате нападения работник ТЦК получил закрытую черепно-мозговую травму. В ОК "Запад" отметили, что нападавшего уже нашли и задержали.

Также военные проинформировали, что ранее травмированный мужчина служил на линии фронта в Николаевской области, где в конце марта 2022 года получил осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица и акубаротравматическое поражение обоих ушей. В результате ранений, полученных на линии фронта, его перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался о ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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