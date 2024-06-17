У Львівській області напали на працівника ТЦК, він у лікарні

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

17 червня у місті Яворів Львівської області напали на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Захід".

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За інформацією військових, працівник ТЦК, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць Яворова на нього напали й вдарили важким тупим предметом по голові.

Унаслідок нападу працівник ТЦК отримав закриту черепно-мозкову травму. В ОК "Захід" зазначили, що нападника вже знайшли й затримали.

Також військові поінформували, що раніше травмований чоловік служив на лінії фронту в Миколаївській області, де наприкінці березня 2022 року отримав осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя й акубаротравматичне ураження обох вух. Внаслідок поранень, отриманих на лінії фронту, його перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирися з порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

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