На Львівщині військкоми наїхали на велосипедиста. ТЦК каже, що вони "були на емоціях"

У ТЦК заявили, що на прохання пред'явити документи велосипедист "почав викрикувати нецензурну лексику й ображати військовослужбовців"

Фото: Львівський ТЦК та СП

3 червня у мережі поширили відео, на якому військові на службовій машині намагалися збити чоловіка. Пресслужба Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомила, що це її працівники, які "не впоралися з емоціями".

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У ролику видно, як чорний мікроавтобус підштовхує капотом велосипедиста, внаслідок чого той падає. Раптом він починає бігти, а військові намагаються його наздогнати.

У Львівському ТЦК пояснили такі дії службовців тим, що на прохання пред'явити документи велосипедист "почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало й агресивно".

"Військовослужбовці, які були залучені до групи оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин. Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак наздогнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти", – йдеться у повідомленні пресслужби.

У військкоматі нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирися з порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

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