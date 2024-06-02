У Дніпрі чоловік відбивався від ТЦК. У військкоматі кажуть: Він – військовий, намагався втекти

Епізод відбувся 1 червня. У ТЦК нагадали, що перешкоджання роботі військкомів є кримінальним правопорушенням

Фото: Генштаб ЗСУ

У мережі 1 червня поширили відео з Дніпра, на якому чоловік у цивільному одязі відбивається від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військкоматі стверджують, що намагалися затримати чинного військового, який хотів втекти.

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У ролику незрозуміла суть конфлікту, лише видно, як дніпрянин відбивається від чоловіків у формі та кричить. Свідки також намагаються "вгамувати" працівників військкомату, вигукуючи "Не треба так робити з людьми".

"Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії", – відреагували у пресслужбі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Військові зазначили, що 1 червня працівники військкомату супроводжували чоловіка до місця проходження служби, однак раптово він попросив зупинити машину та намагався втекти.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

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